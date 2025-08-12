Турецкая авиакомпания возобновит рейсы из Челябинска в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines возобновляет отправку рейсов из Челябинска в Анталью. Самолеты будут выплетать в Турцию по четвергам, сообщает аэропорт имени Игоря Курчатова.

Полеты в Анталью от турецкой авиакомпании Corendon Airlines будут доступны до 13 ноября. Вылет из Челябинска осуществляется в 16:15. В Анталью самолет прибывает в 19:35 по местному времени. Время в пути составляет 5 часов 20 минут.

Авиарейсы являются чартерными, поэтому билеты на них включены в состав туристических путевок. Впервые компания Corendon Airlines начала отправлять самолеты из Челябинска в Анталью в мае 2023 года.