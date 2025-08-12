Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новотроицке в суд направлено дело об убийстве в День Победы

В Новотроицке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 52-летнего местного жителя. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как следует из материала дела, инцидент произошел 9 мая 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Дзержинского станции Губерля. Обвиняемый поссорился со своим знакомым и нанес ему множественные удары руками и ногами по туловищу и голове.

После избиения агрессор вывел жертву на лестничную клетку и столкнул с лестницы вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев