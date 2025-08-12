«Россети Тюмень» направили 2,5 млн на повышение надежности электроснабжения месторождения нефти в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Тепловская», питающей одноименное месторождение нефти в ХМАО-Югре. На выполнение работ системообразующая энергокомпания направила около 2,5 млн рублей.



Энергетики отремонтировали на подстанции силовой трансформатор мощностью 25 МВА и заменили три маслонаполненных ввода 110 кВ на аналоги с твердой изоляцией. Новое оборудование имеет более высокие эксплуатационные характеристики и длительный срок службы. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями. Все плановые работы были реализованы без ограничения подачи энергоресурса потребителям.

Ремонт прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень», направленной на подготовку электросетевых объектов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону. Работы повысили надежность электроснабжения Тепловского месторождения углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»