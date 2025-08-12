Создана комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Нижнего Новгорода

В Нижегородской области указом губернатора создана комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должность глав местного самоуправления. Документ подписан и.о. губернатора Андреем Гнеушевым и официально опубликован на портале правовой информации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В состав комиссии кроме господина Гнеушева также вошли министр внутренней региональной и муниципальной политики Павел Карасев, первый замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Алексей Симонов, и.о. министра кадровой политики Елена Амосова, директор областного государственно-правового департамента Леонид Литвиненко и министр региональной безопасности Сергей Разин.

В указе также определен порядок внесения переложений о кандидатурах на должность глав МСУ. В нем, в частности, говорится, что свои предложения по кандидатурам на рассмотрения губернатора могут вносить политические партии, депутаты от которых входят в состав Госдумы РФ и областного заксобрания, ассоциация «Совет муниципальных образований Нижегородской области», региональная Общественная палата, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

После предварительного отбора комиссия должна сформировать список наиболее подходящих кандидатов и направить его на рассмотрение губернатора. Получив этот список, глава региона должен в течение 10 дней выбрать не двух кандидатов на пост главы МСУ и направить его в городскую думу для проведения голосования.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году истекают полномочия городской думы Нижнего Новгорода текущего созыва. Выборы новых депутатов пройдут в сентябре. Одновременно с этим истекут полномочия действующего главы города Юрия Шалабаева. Нового главу города из предложенных губернатором кандидатов будут выбирать избранные депутаты. Прямых выборов мэра города в Нижнем Новгороде нет с 2010 года.

Сам Юрий Шалабаев ранее говорил, что готов отработать еще один срок на посту мэра Нижнего Новгорода.

Андрей Репин