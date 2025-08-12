В Самаре найдены подростки, напавшие на юношу и унизившие его

В Самаре нашли подростков, напавших на молодого человека. Следственный комитет сообщил, что личности всех участников установлены, и в настоящее время с ними проводят следственные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент стал известен после публикации в социальных сетях. Пользователи сообщили, что группа подростков избила и унизила юношу из-за его внешнего вида. Следственный комитет возбудил дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Прокуратура также следит за ситуацией.

Георгий Портнов