В село Астраханской области планируется поставка уличных тренажеров за 2 млн

Администрация муниципального образования «Сельское поселение село Трудфронт Икрянинского муниципального района Астраханской области» объявила аукцион на поставку стационарных уличных тренажеров. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит поставить тренажеры по адресу с. Трудфронт, ул. Ленина, д. 2 с даты подписания контракта в период до 31 октября этого года. Речь идет о следующих тренажерах: «Сведение рук», «Жим наклонный», «Степпер», «Гребная тяга», «Жим ногами», «Подтягивание/отжимание с противовесом», «Пресс», «Разгибание ног», «Жим к груди», «Разведение ног». Также заказчику требуются велотренажер, манекен для занятий единоборствами, комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса, тренажер эллиптический, тренажер для бицепсов и тренажер для спины наклонный.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,96 млн руб. Извещение о закупке размещено 12 августа. Заявки принимаются до 19 августа.

Павел Фролов