Оборот общепита в Прикамье снизился на 2,6%

В январе-июне 2025 года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 428,6 млрд руб., что на 1% больше показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания за истекший период сложился в сумме 25 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,6% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в предприятиях розничной торговли на 1 июля 2025 года составил 52,2 млрд руб., что соответствует 39 дням торговли.