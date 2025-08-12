Первый губернатор Югры получил церковную награду от патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл удостоил первого губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Александра Филипенко ордена благоверного князя Александра Невского III степени, передает Ханты-Мансийская митрополия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Павел, Александр Филипенко, Руслан Кухарук

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия Митрополит Павел, Александр Филипенко, Руслан Кухарук

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия

Господин Филипенко получил награду за вклад в развитие отношений церкви и государства, а также по случаю его 75-летия. Награждение прошло 11 августа в представительстве ХМАО в Москве, орден Александру Филипенко вручил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Кроме того, в благодарность за многолетние труды от митрополии он получил образ Спаса Нерукотворного. На церемонии награждения также присутствовал глава Югры Руслан Кухарук.

Александр Филипенко с 1991 года возглавлял администрацию ХМАО-Югры. Был назначен губернатором региона в 1995 году, он же возглавил округ в 1996 году после выборов, этот пост он занимал до 2010 года. После этого, до 2018 года, был аудитором Счетной палаты РФ. Является заслуженным строителем России и почетным гражданином Югры.

Ирина Пичурина