В Прикамье ряд депутатов отказались от участия в муниципальных выборах

В Пермском крае в единый день голосования, 14 сентября, обновятся составы восьми муниципальных дум. Как сообщает телеграм-канал «На местах», участвовать в них намерена лишь часть действующего состава. Больше всего депутатов планируют продолжить работу в думах Карагайского (16 из 18 человек) и Куединского (11 из 13 человек) округов. Меньше всего действующих депутатов участвует в выборах в Кишертском и Частинском округах — всего по шесть думцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Бардымском округе допущены к выборам 10 из 14 действующих депутатов, в Березниковском — 18 из 28, Еловском — 8 из 14, Сивинском — 9 из 12.

Вчера «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Пермском крае завершилась регистрация кандидатов для участия в муниципальных выборах в единый день голосования 2025 года. Всего документы на регистрацию представили 389 кандидатов, по итогам их проверки комиссиями было зарегистрировано 376. Отказы в регистрации получили 13 кандидатов, что составляет 3% от сдавших документы на регистрацию. Основной причиной отказа по-прежнему является сокрытие сведений о своей судимости — это произошло в девяти случаях.