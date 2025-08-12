Восточный выезд из Уфы частично закрыт до 10 сентября

На Восточном выезде из Уфы до 10 сентября из-за ремонтных работ закрыто движение по левой полосе в тоннеле по направлению из города, сообщили в пресс-службе минтранса Башкирии.

С 11 сентября по 10 октября ограничат движение по левой полосе в тоннеле по направлению в Уфу.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяет город с трассой М-5, включает в себя автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Объект открыли в марте 2024 года. Проект реализован по концессионному соглашению на 25 лет. Подрядчиком выступило ООО «Лимакмаращавтодороги». Стоимость проекта составила 40,3 млрд руб.

Булат Баширов