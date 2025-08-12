Полгода за давление

Во Владивостоке суд вынес приговор по делу известных в регионе предпринимателей Армена и Эдуарда Бабакохянов. Они признаны виновными в давлении на свидетеля, от которого добивались показаний, нужных для оправдания Армена по делу об организации более 20 лет назад двух убийств. Цели своей они не достигли: теперь к 20 годам колонии по делу об убийствах суд добавил Армену Бабакохяну еще полгода лишения свободы, а его брата приговорил к 4 годам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с которой согласился Ленинский райсуд Владивостока, находясь в СИЗО по обвинению в организации убийств, Армен Бабакохян вместе с младшим братом Эдуардом пытался при помощи шантажа принудить одного из свидетелей дать в ходе судебного процесса ложные показания о своей невиновности. Во время встречи в офисе во Владивостоке с Эдуардом Бабакохяном свидетель был вынужден дать устное согласие, но «на судебном заседании рассказал правду».

Братьев Бабакохян суд признал виновными в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, соединенном с шантажом, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

С учетом ранее вынесенных приговоров путем частичного сложения Армену назначено наказание 20 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 1,3 млн руб. Эдуард должен провести четыре года в колонии общего режима.

В ходе судебного процесса оба брата заявляли о своей невиновности. Как говорил в ходе прений сторон адвокат Константин Сиротин, «образ потерпевшего был искусственно сформирован». «Давления, угроз, шантажа к нему никто не применял. Встреча со свидетелем не имела целью склонить его к даче заведомо ложных показаний, а, напротив, была ориентирована на правдивые сведения»,— заявил защитник. По его словам, свидетель являлся другом детства Армена Бабакохяна и мог рассказать правду о его коммерческой деятельности.

Впрочем, несмотря на то, что суд принял сторону обвинения, защита пока не знает, будет ли обжаловать приговор. «Обсудим мотивировочную часть приговора с клиентами. Хотя приговор и обвинительный, но наказание по минимуму»,— пояснил “Ъ” адвокат Сиротин.

Напомним, в ноябре прошлого года судья Фрунзенского районного суда Владивостока Татьяна Курышова признала Армена Бабакохяна виновным в организации двух убийств по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В качестве наказания подсудимый получил 20 лет колонии строгого режима (гособвинение запрашивало 24 года) и штраф в размере десятикратной суммы взятки — 1,3 млн руб.

По версии следствия, осенью 2001 года Армен Бабакохян на почве разногласий в бизнесе с Евгением Киргинцевым заказал его убийство киллеру ОПГ «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. Вознаграждение составило $10 тыс.

10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser, на котором господин Киргинцев отъезжал от здания ночного клуба «Наутилус». По данным следствия, радиоуправляемая бомба была прикреплена к днищу автомобиля. С черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями предприниматель был доставлен в больницу и впоследствии скончался.

А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке погиб от взрыва бомбы Олег Сединко. Он являлся учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя кинотеатрами. По версии следствия, Армен Бабакохян, у которого возник конфликт на почве бизнеса с господином Сединко, заказал его убийство тому же киллеру Ковальчуку. На этот раз в качестве вознаграждения исполнителю преступления были переданы Lexus 470 и $15 тыс.

Что касается эпизода со взяткой, то по материалам дела Армен Бабакохян через своего брата передал сотруднику СИЗО 130 тыс. руб. «за различные преференции».

Показания на Армена Бабакохяна дал Игорь Ковальчук. По его словам, заказчик был недоволен совместным бизнесом с Евгением Киргинцевым и Олегом Сединко. Первый якобы добивался от Армена Бабакохяна продажи доли в ночном клубе «Наутилус». А господин Сединко не ставил в известность своего партнера о бизнес-процессах, в частности скрывал размер прибыли.

Армен Бабакохян вину в организации двух убийств отрицал, признавая факт передачи взятки.

По словам подсудимого, Игорь Ковальчук его оговорил, а в действительности у него не было мотивов для убийств господ Киргинцева и Сединко. Армен Бабакохян настаивал, что долю Олега Сединко в бизнесе получили его родственники, а ночной клуб «Наутилус» являлся убыточным.

Эдуарда Бабакохяна в феврале прошедшего года приговорили к трем годам колонии общего режима за попытку с помощью взятки передать находящемуся в СИЗО по обвинению в организации двух убийств старшему брату Армену телефон и алкоголь.

Известно, что еще в ходе процесса во Фрунзенском райсуде Армен Бабакохян изъявил желание принять участие в СВО, направив соответствующее заявление в Минобороны. «Ответ мы получили из военкомата странный. И не отказали, но добавили, что пока не имеют оснований заключить контракт»,— сообщил сегодня, 12 августа, “Ъ” другой адвокат старшего Бабакохяна — Руслан Ли.

Алексей Чернышев, Владивосток