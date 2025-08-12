Деньги не вдохновляют

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о росте числа вакансий для ИИ-специалистов, а также смене приоритетов среди кандидатов.

Рынок найма в области искусственного интеллекта растет довольно стремительно. По данным PwC, число вакансий, требующих хотя бы одного AI-навыка, увеличивалось в прошлом году в три с половиной раза быстрее среднего значения для всех остальных позиций. По сведениям The Economic Times, в этом году число вакансий руководителей AI-направлений выросло на 40–60% в сравнении с 2024-м. «Охота за головами» ожидаемо спровоцировала и рост зарплат: средний размер годового чека AI-инженера в США почти поднялся до отметки в 20 млн руб. в пересчете по текущему курсу доллара. При этом индустрия параллельно переживает фундаментальную трансформацию. Раньше компании боролись в основном за технические навыки, но теперь требования изменились. Кроме глубокого знания алгоритмов наниматели ждут от AI-специалистов понимания этики, навыков коммуникации и способности работать в междисциплинарных командах.

Есть изменения и в запросе самих соискателей. Денежные предложения уже не являются решающим фактором для AI-инженеров. Например, несмотря на предложения до $100 млн от компании Meta (деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России), сотрудники другого крупного ИИ-игрока — Anthropic — демонстрируют рекордные показатели лояльности. По информации Fortune, инженеры Open AI в восемь раз чаще переходят в Anthropic, чем наоборот, а отток из ИИ-колыбели Google — DeepMind — случается еще чаще (с перевесом в 11 раз). Что особенно привлекает ИИ-специалистов, можно только догадываться, фантазировать что-то насчет культуры, экосистемы и социального комфорта. Но если вернуться к наиболее успешному текущему нанимателю Anthropic, то эта компания делает ставку на интеллектуальную автономию, гибкость и ясную миссию компании. Сам генеральный директор Дарио Амодеи подчеркнул, что их компания отказывается нарушать принципы справедливости в оплате труда и полагается на приверженность сотрудников общей цели.

