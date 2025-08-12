Акции Orsted упали до исторического минимума из-за нехватки финансирования

Котировки акций датской Orsted обвалились в понедельник, 11 августа, на 30% после того, как компания сообщила о необходимости найти дополнительные 60 млрд датских крон ($9,4 млрд) на финансирование проектов. Сегодня акции крупнейшего в мире разработчика ветряных электростанций продолжили дешеветь, а котировки достигли исторического минимума — 200,3 датской кроны.

Orsted запросила дополнительное финансирование у собственных инвесторов, а упомянутые 60 млрд крон — почти половина рыночной капитализации компании.

Трудности с финансированием у компании возникли из-за Дональда Трампа, который, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, скептически относится к проблемам экологии и переходу на возобновляемые источники энергии. Orsted, как и многие другие участники рынка, обычно покрывает свои расходы на запуск очередного проекта, продавая долю в нем стороннему инвестору. Однако жесткая позиция господина Трампа, который недавно заявил, что не одобрит ни одного нового проекта ветряных электростанций в США, обвалила ценность таких проектов для инвесторов.

«Orsted и наша отрасль оказались в чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке США в дополнение к макроэкономическим проблемам и трудностям в цепочках поставок, с которыми мы сталкивались в последние годы»,— заявил генеральный директор компании Расмус Эррбо.

Кирилл Сарханянц