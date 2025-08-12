«Принципы существования арт-рынка едины во всем мире»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, на что стоит обратить внимание коллекционерам.

Продолжаем тему инвестиций во «вторичные медиа». Итак, краткие рекомендации: вкладывайтесь в работы признанных художников, ориентируясь на более доступные виды искусства, и отдавайте предпочтение «устоявшимся» мастерам, представленным в музейных коллекциях или поддерживаемым известными галереями, через их более доступные медиа или форматы. Стоит также внимательно следить за начинающими творцами, особенно за теми, чьи работы недавно выставлялись в институционных учреждениях или получили поддержку влиятельных галерей. Хороший знак — недавние аукционы, демонстрирующие прогресс, или дебют на торгах в международном аукционном доме.

Тщательно выбирайте размер и серию и избегайте слишком маленьких форматов, которые часто менее ценны для перепродажи, а также нетипичных, которые сложно демонстрировать. Отдавайте предпочтение ограниченным тиражам, пронумерованным и подписанным, особенно для гравюр и фотографий. Работа, пронумерованная 5-ю, 10-ю или 30-ю экземплярами, будет иметь большую ценность и привлекательность, чем открытый тираж или издание в несколько сотен копий.

Определите флагманские серии художника (например, «Люди в городах» Роберта Лонго), которые пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке, при этом обращайте внимание не только на аукционные цены. Изучите контекст: происхождение, состояние сохранности, дату создания (юношеский рисунок может быть менее востребованным, чем работа, выполненная в зрелом возрасте). Сравните цены на разных распродажах, чтобы выявить тенденцию или обнаружить недооцененный лот. Ознакомьтесь с каталогами-резоне или справочными изданиями, чтобы убедиться, что произведение хорошо документировано, особенно это касается фотографий и гравюр.

Используйте все эти рекомендации, которые дают признанные эксперты, сотрудничающие с сайтом ArtPrice, и начинайте коллекционировать. Имейте в виду, что принципы существования арт-рынка едины во всем мире. И рекомендации применительно к западным аукционам и рыночным продажам вполне можно применять внутри России.

