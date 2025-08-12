«Депрессия и завершение карьеры стали итогом одного игрового эпизода»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как один несчастный случай на льду разрушил жизнь канадского игрока.

Фото: Getty Images

Канадский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Клинт Маларчук не знал страха. Он шел в любое противоборство, а в свободное от хоккея время участвовал в родео, за что получил прозвище «Ковбой». Но то, что произошло в 1989-м, навсегда изменило его жизнь. Переезд из Вашингтона в Буффало оказался удачным. Клинт стал основным вратарем нового клуба и любимцем болельщиков, так как в первых же играх отразил невероятное количество бросков в домашнем матче с «Сент-Луисом». От него ждали новых подвигов, но все сложилось иначе. В конце первого периода в свалке около ворот нападающий гостей в падении полоснул коньком по горлу вратаря. На глазах игроков двух команд и тысяч болельщиков хлынула кровь — конёк перерезал яремную вену. Вратарь пытался закрыть чудовищную рану руками, на льду образовалась гигантская красная лужа, люди на трибунах падали в обморок, у двоих случился сердечный приступ.

В эти секунды четко сработал врач хозяев, который прошел войну во Вьетнаме. Кровь удалось остановить. После этого вратаря отвезли в больницу, где наложили на рану 300 швов. Канал Discovery потом снял документальный фильм об этой травме. В нем говорилось, что без помощи врачей при таком порезе Маларчук прожил бы 2 минуты 14 секунд, но Клинт выжил и даже вернулся на лед через десять дней, что пресса тех лет подавала как чудо. Но, оказалось, все не так просто. Играть на прежнем уровне он не смог: депрессия, алкоголь и завершение карьеры через несколько лет стали итогом одного игрового эпизода. К счастью, с зависимостью Маларчук справился и даже написал книгу «Безумная игра», которая вышла в 2014 году, но бестселлером так и не стала.

Владимир Осипов