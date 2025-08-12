«Судя по бэкстейджу, сюжеты будут занятные»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о новом издании ан 2026 год.

Одним из самых популярных автомобильных видео последних дней стала презентация нового кроссовера Ford Territory Hybrid на Филиппинах. При этом сама машина тут вроде как ни при чем. Когда с новинки сдернули презентационное покрывало, под ним оказался кот, судя по недовольной морде, спавший под передним бампером. Все сейчас обсуждают, случайность это или же кота специально подложили в надежде, что видео станет вирусным и косвенно поспособствует популярности новой модели Ford. У меня тоже нет ответа на этот вопрос, но я точно знаю, что есть проверенные временем способы продвижения автомобильной продукции, которые неизменно приносят их создателям успех. Например, календарь Pirelli.

В понедельник были обнародованы снимки бэкстейджа календаря на 2026 год. На этот раз автором выступил норвежский фотограф Сольве Сундсбо. Центральными темами работы станут свобода, любопытство, воображение и связь с природой. А моделями на этот раз выступили супермодели, простите за тавтологию, Ирина Шейк, Ева Герцигова и Ду Цзюань, актрисы Гвендолин Кристи, Луиза Раньери, теннисистка Винус Уильямс и другие не менее известные и достойные представительницы прекрасного пола. Мужчины на этот раз в списке героев не упомянуты, хотя в последние годы они регулярно появлялись на страницах календаря Pirelli, вероятно, чтобы никому в голову не пришло завести разговоры о гендерном неравенстве, объективации, эйджизме и других напастях, которым теперь уделяется столько внимания.

Съемки начались весной в графствах Норфолк и Эссекс в Великобритании. Вторая фотосессия состоялась в июне в знаменитой лондонской фотостудии ARRI Stage. Заключительный этап прошел 10 июля в нью-йоркской Spring Studios. Судя по бэкстейджу, сюжеты в календаре будут занятные. Ева Герцигова, например, плавает в аквариуме под водой, как большая рыба. Официальная премьера нового издания календаря Pirelli состоится в Праге в ноябре этого года.

Дмитрий Гронский