К восстановлению дорог в Дагестане после сильных осадков привлекли 11 единиц техники

К расчистке дорог в Дагестане после сильных осадков привлекли 11 единиц техники, включая тяжелый экскаватор, фронтальный погрузчик, бульдозер и автосамосвал КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Фото: пресс-служба минтранса Республики Дагестан Фото: пресс-служба минтранса Республики Дагестан

В Унцукульском районе расчищают дорогу «Буйнакск — Гимры — Чирката», где произошли сходы селевых масс и обвалы скальных пород, а также трассу «Шамилькала — Временный поселок».

В Гумбетовском районе работы ведутся на дороге «Абаканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост», где движение затрудняют сходы селевых масс и камнепады. На автодороге «Хасавюрт — Тлох» также продолжается расчистка.

На всех дорогах организован временный объезд.

Константин Соловьев