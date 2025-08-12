К восстановлению дорог в Дагестане после сильных осадков привлекли 11 единиц техники
К расчистке дорог в Дагестане после сильных осадков привлекли 11 единиц техники, включая тяжелый экскаватор, фронтальный погрузчик, бульдозер и автосамосвал КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.
Фото: пресс-служба минтранса Республики Дагестан
В Унцукульском районе расчищают дорогу «Буйнакск — Гимры — Чирката», где произошли сходы селевых масс и обвалы скальных пород, а также трассу «Шамилькала — Временный поселок».
В Гумбетовском районе работы ведутся на дороге «Абаканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост», где движение затрудняют сходы селевых масс и камнепады. На автодороге «Хасавюрт — Тлох» также продолжается расчистка.
На всех дорогах организован временный объезд.