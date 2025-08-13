Дисконт при сдаче квартир в аренду в сибирских мегаполисах достиг 9%

По данным сервиса «Яндекс Аренда» на конец июля 2025 года, в Красноярске доля арендодателей, снижающих арендую ставку в объявлении о сдаче жилья на долгосрочный период, составила 18,7%, в Новосибирске — 15,2%, а в Омске — 14%. За время поиска арендатора в Омске собственники снизили стоимость в среднем на 9,1%, в Красноярске — на 8,9%, в Новосибирске — на 8,6%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В «Яндекс Аренде» отметили, что в городах-миллионниках доля собственников, снижающих арендую ставку в объявлении о сдаче жилья, составляет 25,8%. Год назад этот показатель был 20,2%. В мегаполисах арендодатели сокращают стоимость долгосрочной аренды в среднем на 9,4%. В июле 2024 года средний дисконт был 9,2%.

«По итогам июля мы видим, что в 69,2% объявлений о долгосрочной аренде стоимость не меняется, а увеличение арендной ставки происходит только в 5%: в среднем по миллионникам цену в них повышают на 11,1%»,— говорит руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков, отметив, что более чем в четверти объявлений в крупных российских городах арендодатели идут на уступки.

По данным сервиса, больше всего доля квартир со снижением стоимости в объявлении в Краснодаре (37,6%), Воронеже (35,8%), Екатеринбурге (34,1%), Челябинске (31,2%) и Москве (30,6%). Наибольшие дисконты допускают собственники жилья из Казани (-11,2%), Воронежа (-10,8%) и Челябинска (-10,8%).

Михаил Кичанов