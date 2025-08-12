Суд арестовал имущество депутата парламента Тувы по делу о стрельбе

Суд наложил арест на имущество депутата Верховного хурала Тувы Саяна Ондара стоимостью свыше 7 млн руб. по гражданскому иску пострадавшего при стрельбе. Чиновнику вменяют в вину ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сообщает прокуратура региона. Уголовное дело передано на рассмотрение в Кызыльский горсуд.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года у ресторана «Гранд Сити» в Кызыле. По версии следствия, Саян Ондар «в ходе ссоры подбежал к автомобилю потерпевшего и произвел выстрелы из травматического пистолета».

Пострадали два человека — водитель и его родственница, находившаяся на переднем сиденье. Травмы квалифицированы как вред здоровью средней и тяжкий вред здоровью соответственно.

После конфликта депутат был отстранен от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов республиканского парламента. Саян Ондар был избран депутатом Верховного хурала Тувы в 2024 году.

Александра Стрелкова