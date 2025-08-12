В Орле задержали двух подозреваемых в поджоге тепловоза подростков

Сотрудники полиции в Орле задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза. Против них возбудили уголовное дело о теракте, сообщила пресс-служба МВД. Фигурантов арестовали.

Как рассказали в ведомстве, о преступлении сообщили работники локомотивного депо Орел-Сортировочный. По их словам, двое неизвестных кинули в тепловоз бутылки с зажигательной смесью. В результате у локомотива частично выгорел аккумуляторный отсек, пострадавших нет.

Задержанные подростки рассказали, что действовали по указанию анонимного куратора. За поджог им обещали заплатить от 90 тыс. до 120 тыс. руб. Однако фигуранты денег так и не получили. В полиции уточнили, что задержанным 16 и 17 лет. Ранее они не привлекались к уголовной и административной ответственности, а также не состояли на учете.

Никита Черненко