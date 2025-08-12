В Ярославской области повторно создают кинокомиссию

В Ярославской области создают кинокомиссию в целях создания благоприятных условий для производства фильмов. Постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Согласно положению о комиссии, это будет постоянно действующий коллегиальный орган по рассмотрению вопросов организации кинематографии. Комиссия будет координировать взаимодействие кинокомпаний с органами власти, помогать выбирать съемочные площадки, оказывать информационную поддержку. Организационно-техническим обеспечением деятельности комиссии займется ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр».

Председателем комиссии будет зампред областного правительства Марина Кашина. В состав также войдут директор «Концертно-зрелищного центра» Игорь Сидоренко, министр культуры региона Ирина Ширшова. В состав приглашены также первый заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов и генеральный директор ООО «Кинокомпания ЯрСинема» Алексей Матвеев.

Постановлением о создании комиссии признается утратившим силу постановление 2021 года «Об образовании комиссии по развитию кино- и телепроизводства на территории Ярославской области». Тогда в состав комиссии были включены, среди прочих, директор негосударственного учреждения культуры «Ярославский камерный театр», художественный руководитель кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Пускепалис.