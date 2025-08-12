В Петровском округе Ставрополья горит 50 гектаров сухой растительности

Подразделения МЧС Ставрополья ликвидируют пожар на горе Куцай в городе Светлограде Петровского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Огнем охвачено около 50 га сухой растительности на землях лесного фонда. На месте работают 20 специалистов и 8 единиц техники.

Прокуратура Петровского района организовала проверку по факту пожара. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению лесного законодательства и требований пожарной безопасности.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальных действий находятся на контроле надзорного ведомства.

Валентина Любашенко