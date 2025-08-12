НАЗ уступил требования к Volkswagen на 17 млрд рублей московскому АО «Камея»

Нижегородский автомобильный завод (НАЗ, ранее ГАЗ) переуступил требования к Volkswagen на 16,9 млрд руб. и € 40 тыс. в пользу АО «Камея» с уставным капиталом 10 тыс. руб., следует из апелляционного решения арбитражного суда по спору российского предприятия с германским автоконцерном.

Как писал «Ъ», в июле 2024 года арбитражный суд Нижегородской области обязал Volkswagen выплатить НАЗу 16,9 млрд руб. убытков из-за отказа немецкого партнера от рамочного договора на поставку дизельных двигателей для контрактной сборки машин в Нижнем Новгороде и € 40 тыс. за непоставленную тару. Обжаловать это решение германскому автоконцерну не удалось.

В процессе разбирательства своим правопреемником НАЗ заявил АО «Камея», которому были переданы права требования к ответчику. Оспорить действия истца юристы Volkswagen также не смогли.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Камея» было зарегистрировано в Москве в январе 2025 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральный директор Оксана Калинина. Финансовая отчетность не представлена.

В решении суда отмечается, что юристы Volkswagen посчитали сделку по уступке права требования притворной. Однако по договору уступки АО «Камея» выплатило НАЗу 120 млн руб., следует из судебного решения.

Роман Рыскаль