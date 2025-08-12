Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Начальник службы закупа зерна АО «Макфа» не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд не изменил меру пресечения начальнику службы закупа зерна АО «Макфа» Ивану Тофану, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве. Он продолжит находиться под стражей до 27 сентября 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Адвокат Ивана Тофана пытался обжаловать решение Тракторозаводского районного суда Челябинска от 23 июля 2025 года. Тогда бвиняемому был продлен срок содержания в СИЗО. Сторона защиты просила это решение отменить и изменить меру пресечения на домашний арест. Областной суд в итоге отклонил доводы адвокатов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области в конце февраля этого года задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна Ивана Тофана. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го они планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. Взамен они обещали беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы, считает следствие. Подозреваемых задержали с поличным, когда им была передана первая часть взятки в размере более 1 млн руб.

Владлена Паршина обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере. В настоящий момент он также находится в СИЗО.

