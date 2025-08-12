Очень темное время суток

Город Стрежевой в Томской области с населением почти 40 тыс. человек пережил блэкаут. Его причиной стал пожар на кабельной эстакаде в ночь на 12 августа. Электроэнергия и централизованное водоснабжение вернулись в дома, а прокуратура приступила к выяснению причин произошедшего.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ По предложению мэра, из-за аварии в энергосистеме суббота для жителей Стрежевого началась во вторник

Пожар, вызвавший отключение электроэнергии в Стрежевом, произошел из-за возгорания на кабельной эстакаде «Россетей Томск». Она расположена в самом начале Промышленной улицы. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Городская единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) проинформировала об аварийном отключении электроэнергии третьего по численности населения города Томской области (около 40 тыс. человек) с 01:40. «Город погрузился во тьму»,— констатировало местное издание «Северная звезда».

По площади возгорание оказалось небольшим — 5 кв. м, и полностью потушить его, по данным ЕДДС, удалось уже в 02:03. Но ликвидация последствия потребовала значительно больших усилий. «В результате инцидента частично ограничено электроснабжение потребителей в городе Стрежевом. В восстановительных работах задействованы шесть бригад: 18 энергетиков, шесть единиц спецтехники»,— сообщили около 10:00 в компании «Россети Томск». К тому времени, по данным энергетиков, электроснабжение было восстановлено уже у 80% потребителей. Но оставались отключенными две канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пятом микрорайоне. Их удалось запустить около 11:00.

Согласно сообщению ЕДДС, авария привела к прекращению подачи холодной воды в централизованном водоснабжении, а с 12:40 — горячей (для увеличения давления в системе холодного водоснабжения).

«Прошу стрежевчан запастись терпением: над восстановлением энергоснабжения без перерывов работают сразу несколько бригад “Россетей” — они монтируют резервный кабель, после чего электроснабжение будет полностью возобновлено»,— обратился к горожанам губернатор Владимир Мазур.

Еще до начала рабочего дня мэр Стрежевого Валерий Дениченко объявил 12 августа выходным днем для всех муниципальных бюджетных учреждений. В том числе для детских садов. Не открылся с утра для посетителей спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник». В начале рабочего дня был остановлен прием в отделе Госавтоинспекции «Стрежевской».

«Самый лучший вариант сегодня — с утра на дачу. Так сказать, внеплановая суббота. По осторожному прогнозу, электроэнергию на город подадут во второй половине дня. Нет смысла сидеть дома без света и воды. Воду отключат через два-три часа, когда канализация заполнится. Электроэнергия есть только на части КНС. Если этого не сделать, то мы затопим стоками подвалы»,— предупредил мэр стрежевчан в своем Telegram-канале.

Энергосистемы ряда объектов в Стрежевом перевели на дизельное топливо, что позволило им продолжать работать в штатном режиме. В их числе оказались аэропорт и городская больница. Медицинское учреждение, как сообщил глава города, вернули на стационарную линию электроснабжения около 15:00. Примерно в это же время ЕДДС сообщила о восстановлении давления холодного водоснабжения.

Глава области поблагодарил городские власти, энергетиков и экстренные службы «за четкую и слаженную работу». Тем временем сотрудники прокуратуры приступили к изучению причин происшедшего. «По поручению прокурора региона Сергея Ломакина будет проведена проверка обстоятельств возгорания кабельной эстакады, оставившей без электричества город Стрежевой»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Валерий Лавский