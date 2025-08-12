Многодетные семьи Ставрополья получат до 11 тысяч рублей на школьную форму

Многодетные семьи Ставропольского края могут получить от 5,9 тыс. руб. до 11,5 тыс. руб. на каждого школьника для покупки формы и учебных принадлежностей. Об этом сообщают в региональном правительстве.

По информации ведомства, семьи с тремя и более детьми имеют право на компенсацию в размере 5,9 тыс. руб. на каждого учащегося общеобразовательного учреждения. Средства предназначены для приобретения школьной формы, спортивной одежды, обуви и письменных принадлежностей.

Дети ветеранов боевых действий, погибших при исполнении военной службы или умерших от увечий, полученных во время выполнения служебных обязанностей, могут рассчитывать на повышенную выплату — 11,5 тыс. руб. на покупку формы.

Для получения компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты с заявлением и пакетом документов.

Валентина Любашенко