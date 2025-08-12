«Ведомости»: суд Амстердама арестовал активы дочерней компании «Газпром нефти»

Окружной суд Амстердама арестовал активы нидерландской Gazprom Neft Middle East (GNME) — дочерней компании «Газпром (MOEX: GAZP) нефть». Об этом сообщила газета «Ведомости».

Арест инициировала инвестиционная компания Alcazar Capital Partners, которая зарегистрирована на Каймановых островах. Она потребовала суд принудить GNME раскрыть активы в обеспечение обязательств курдского правительства перед ней.

«Газпром нефть» через дочернюю организацию реализовывала проекты в Иракском Курдистане, в том числе в блоке Garmian. Alcazar Capital Partners предполагает, что у дочерней компании «Газпром нефти» может быть имущество, которое принадлежит правительству Курдистана, пишут «Ведомости».

Спор касается кредита в $250 млн, который Alcazar в 2007 году выдала компании Korek Telecom. Правительство Курдистана выступило гарантом по этой сделке. Однако когда Korek Telecom отказалась оплачивать кредит, курдское правительство тоже отказалось погашать задолженности компании. В 2022 году суд обязал правительство выплатить Alcazar в $490 млн с учетом процентов, но торговый суд в Эрбиле запретил компании требовать оплаты по гарантии. Тогда организация обратилась в другие инстанции, в том числе в Окружной суд Амстердама, и попросила арестовать активы правительства Курдистана, которыми могут владеть третьи лица, в том числе GNME.