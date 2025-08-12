Жителя Челябинской области отправили в колонию за призывы к терактам

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинской области виновным в публичных призывах к террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима, а также лишили права администрировать сайты в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Челябинской области.

Сотрудники УФСБ задержали местного жителя в августе 2024 года. По данным правоохранительных органов, он являлся сторонником запрещенной террористической организации и активным участником оппозиционных интернет-сообществ. По версии следствия, южноуралец написал в интернете комментарии с призывами осуществить акты терроризма в отношении представителей органов государственной власти.

Приговор еще не вступил в законную силу.