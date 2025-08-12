Предпринимательница из Димитровграда отдала мошенникам 15 млн рублей

В Ульяновской области полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере группой неустановленных телефонных мошенников, похитивших у предпринимательницы из Димитровграда более 15 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило региональное УМВД.

Как сообщила полиции 76-летняя владелица компании, 23 июля она ответила на звонок в мессенджере, поступивший с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником компании по сервисному обслуживанию домофонного оборудования и предложил потерпевшей дистанционно оформить договор на замену домофона, для чего попросил назвать код из SMS-сообщения. Женщина продиктовала требуемые цифры, и вскоре ей позвонил другой представитель группы мошенников, назвавший себя представителем Роскомнадзора, и сообщил, что якобы федеральная система защиты населения от мошенничества «Защитник» выявила несанкционированный доступ к ее персональным данным. Скорее всего, никто и не взламывал ее личный кабинет на «Госуслугах», но такая схема необходима мошенникам, чтобы напугать жертву и заставить ее совершать необдуманные спонтанные поступки, считают психологи-криминалисты.

Следующий звонивший мошенник уже представился сотрудником правоохранительных органов, сообщив, что злоумышленники оформили от ее имени генеральную доверенность на выполнение любых сделок и начали переводить ее сбережения с банковских счетов в пользу иностранных вооруженных сил, а также пытаются продавать недвижимость потерпевшей. Следуя рекомендациям мошенников, предпринимательница обналичила все свои сбережения и отдала прибывшему к ней курьеру более 6,7 млн руб. для размещения на «безопасных» счетах.

Далее мошенники убедили потерпевшую в целях «декларирования» передать следующему курьеру все денежные средства, хранившиеся у нее дома, и следующему «курьеру» потерпевшая передала еще 3 млн руб.

Третьему «инкассатору» женщина отдала 2,5 млн руб. якобы на покупку автомобиля для ее компании. Четвертый курьер забрал у потерпевшей денежные средства из сейфа ее организации в размере более 3 млн руб. Мошенники настаивали на передаче на «безопасный счет» также и средств, предназначенных для выплаты зарплаты сотрудникам, но от этого предпринимательница отказалась, и мошенники «перестали выходить на связь». Тогда женщина и осознала, что стала жертвой мошеннической схемы. Всего она отдала мошенникам 15,226 млн руб.

Полиция сообщает, что уже задержан 19-летний житель Татарстана, исполнявший в мошеннической схеме роль первого «инкассатора». Предложение о работе курьером он получил в мессенджере.

Андрей Васильев, Ульяновск