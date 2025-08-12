В Саратове 15 человек задержаны по подозрению в автомошенничестве на 100 млн руб

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области пресекло деятельность организованной группы из 15 человек, участников которой обвиняют в мошенничестве с использованием законодательства о защите прав потребителей. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным сведениям, фигуранты покупали автомобили различных марок и задействовали в криминальной схеме сторонних автовладельцев. Злоумышленники подавали иски в суд с требованиями выплаты им крупных компенсаций за якобы обнаруженный в приобретенных транспортных средствах производственный брак. В действительности речь шла о фальсифицированной информации о неисправностях.

Фигуранты незаконно получили от производителей техники и автодилеров свыше 100 млн руб. Их задержали, на их имущество стоимостью 65 млн руб. наложили арест. Четверых подозреваемых заключили под стражу, в отношении остальных избрали меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов