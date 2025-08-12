В Уфе арестовали обвиняемых в хулиганстве и повреждении автомобиля
Советский районный суд Уфы до 7 октября арестовал трех граждан Узбекистана, обвиняемых в трех эпизодах хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и одном умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По мнению следствия, обвиняемые напали на трех человек возле дома на проспекте Октября в Уфе, а также повредили Nissan Tiida возле дома на улице Степана Халтурина. Сумма ущерба владельцу автомобиля составила 100 тыс. руб.
Ранее расследование преступления под свой контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.