В Уфе арестовали обвиняемых в хулиганстве и повреждении автомобиля

Советский районный суд Уфы до 7 октября арестовал трех граждан Узбекистана, обвиняемых в трех эпизодах хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и одном умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По мнению следствия, обвиняемые напали на трех человек возле дома на проспекте Октября в Уфе, а также повредили Nissan Tiida возле дома на улице Степана Халтурина. Сумма ущерба владельцу автомобиля составила 100 тыс. руб.

Ранее расследование преступления под свой контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

Булат Баширов