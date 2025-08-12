В Прикамье введен режим беспилотной опасности

12 августа в связи с фиксацией в соседних регионах инцидентов с участием беспилотников в Пермском крае объявлен режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Все оперативные службы в регионе оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ухты, на территории Республики Коми была объявлена беспилотная опасность.