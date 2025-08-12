Привет, умытая Россия

В Выборге продолжается 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Фильмы основного конкурса — «Чучело», «Кто-то должен умереть» и «Встречные» — посмотрела Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В фильме «Кто-то должен умереть» совершенно не имеет значения, кто из героев должен умереть

Фото: «КЬЮ ЭС ФИЛМС» В фильме «Кто-то должен умереть» совершенно не имеет значения, кто из героев должен умереть

Фото: «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

Одна из традиций «Окна в Европу» — непременное включение в программу фильмов о молодых людях на пороге взрослой жизни. Прошлогодний фестиваль в Выборге, например, открывался музыкальной мелодрамой Святослава Подгаевского, все содержание которой описывалось ее названием: «Подростки. Первая любовь». Оно подошло бы и занимающему эту нишу на нынешнем смотре фильму Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова. Он, однако, называется «Чучело», хотя, как подчеркивает продюсер Елена Гликман, это не ремейк картины Ролана Быкова 1983 года, в свое время запустившей бурную общественную дискуссию о школьной травле, а новая экранизация повести Владимира Железникова, адаптированной для молодого поколения, которое не смотрит это ваше «старое кино».

Как ни странно, это, как и «Подростки», мюзикл: в основу фильма легла театральная постановка Карабанова по мотивам «Чучела» с песнями и танцами. Авторы также перенесли действие в наши дни, а основным источником зла сделали соцсети, развращающие неокрепшие юные умы. При этом представления об интернете остались где-то в эпохе фотожаб начала 2000-х, когда персонажей фильма еще и на свете-то не было.

В отличие от Железникова и Быкова, Хотиненко и Карабанов не решились ни показать на экране настоящую современную школьную жизнь, ни даже взять на главную роль актрису неконвенциональной внешности. То самое Чучело в фильме играет красивая блондинка (Мария Симонова), а присвоенная ей обидная кличка объясняется самым нелепым образом. Фильм также прирос отсутствовавшим в оригинале хеппи-эндом, сводящим, по сути, на нет всю его суть.

В итоге вместо серьезного разговора о буллинге фильм «Чучело» превращается скорее в абсурдистую комедию, где поющие школьные учителя бороздят небеса на летающих тарелках вместе с инопланетянами в зеленых трико, а артист Кирилл Кяро внезапно начинает читать рэп (и это еще вопрос, что тут выглядит и звучит более дико).

Ладно бы таков был замысел, но, кажется, на этапе питчинга «Чучела» как важного социального фильма в Минкульте все-таки предполагалось нечто другое.

Режиссер Евгений Григорьев и один из его пяти соавторов сценария (и семи продюсеров) Иван Капитонов, по крайней мере, даже не скрывали, что их лента «Кто-то должен умереть» появилась на свет экспромтом, всего за несколько дней. Приступая к съемкам, вся эта многочисленная команда и актеры еще не знали финал истории (а также, судя по всему, ее начало и середину).

В отличие от двух предыдущих игровых фильмов бывшего документалиста Григорьева, его новая работа «Кто-то должен умереть» чисто жанровая. Это герметичный триллер, в котором две супружеские пары выезжают на выходные за город, но вместо поедания шашлыков на свежем воздухе вынуждены участвовать в изощренной психологической игре.

Одна из жен (Юлия Снигирь), узнав, что муж (Павел Деревянко) изменил ей с другой (Аглая Тарасова), подсыпает им в чай яду и сообщает, что даст им противоядие, только если они докажут, что действительно друг друга любят. Второму пострадавшему супругу (Денис Прытков) поначалу выпадает партия беспомощного наблюдателя, но, конечно, все четверо успеют несколько раз поменяться ролями.

Несмотря на импровизацию, все сюжетные твисты в фильме просчитываются с первого кадра. Зато взаимодействие персонажей выглядит как сырой, плохо отрепетированный этюд, в котором все участники отчаянно переигрывают, выдавая шаржированные образы холодной манипуляторши, сексуальной кошечки, брутального мачо и безвольного слизняка. Однако для полноценной пародии авторам отчаянно не хватает чувства юмора, а кто из четырех героев выживет, решительно неинтересно.

В отличие от двух предыдущих картин, полнометражный режиссерский и сценарный дебют Камилы Рамазановой «Встречные» — это хотя бы попытка представить на экране что-то, похожее на российскую реальность. Получается, правда, все равно сусальная картинка некой воображаемой глубинки, населенной персонажами советских фильмов эпохи зрелого застоя, которые ведут друг с другом задушевные разговоры, как будто написанные нейросетью, обработавшей пару десятков рассказов Шукшина.

Один из этих персонажей — заводской рабочий Гена (Дмитрий Куличков), который едет в родной городок навестить заболевшую бабушку (Раиса Рязанова). В плацкартном вагоне поезда Челябинск—Москва он знакомится с начинающим кинорежиссером Саньком (Филипп Ершов), спешащим в столицу на премьеру. По стечению обстоятельств, в которых основную роль играет предложенный попутчиками алкоголь, Санек сходит вместе с Геной на дальней станции и с головой погружается в народную жизнь.

Этот бесценный опыт, конечно, заставит легкомысленного представителя «креативного класса» пересмотреть свои ценности и осознать всю мудрость максимы «где родился, там и пригодился». Правда, свой фильм, снятый по следам знакомства с Геной, он все равно представит в Москве, а не в родном Челябинске.