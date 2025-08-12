Грузчика мусоровоза осудили после гибели заснувшего в контейнере человека

Центральный райсуд Сочи признал сотрудника мусороуборочной компании виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным ГАС «Правосудие», подсудимого зовут Рустам Исмаилов.

Судом установлено, что утром 8 марта 2025 года мусоровоз, на котором работал Исмаилов, находился на контейнерной площадке на Московской улице в Сочи. Грузчик подкатил контейнер к бункеру и высыпал мусор, не обратив внимания на то, что в контейнере находился человек. Как выяснилось впоследствии, сильно пьяный гражданин заснул среди мусора. Сотрудники пункта приема отходов обнаружили труп, человек погиб при работе прессовочной плиты мусоровоза.

Рустам Исмаилов полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Анна Перова, Краснодар