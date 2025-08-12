В 23 домах Уфы отключили воду

В Демском районе Уфы в 13 жилых домах отключена горячая вода, сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города.

По данным ведомства, водоснабжение ограничено в домах 64, 66, 68, 68/1, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 74/3, 127 на улице Мусы Джалиля, домах 20, 20/1 на Магистральной улице и в доме 31 на улице Ухтомского.

Холодной и горячей воды нет в домах 185, 187, 189 на улице Менделеева (Советский район), а холодная — в домах 189а, 189в, 185а на той же улице.

В Калининском районе без горячей воды остались дома 17, 17/1, 19/1, 21 на улице Ферина.

Причина отключения воды и время завершения ремонтных работ не указано.

Булат Баширов