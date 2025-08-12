В центре Ярославля из Которосли достали автомобиль

В Ярославле сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России достали машину из Которосли. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

12 августа в соцсетях появились фотографии утонувшего рядом с музеем-заповедником в Которосли автомобиля. Как пояснили в МЧС, утром на берегу местный житель поднял свой автомобиль на домкрат для ремонта. Из-за ненадежной фиксации машина покатилась в воду, владелец обратился за помощью в МЧС.

«Инспектор в водолазном костюме погрузился в воду, где подцепил буксировочный трос за крюк автомобиля, а на берегу с помощью КАМАЗа передвижного пункта освидетельствования маломерных судов вытянули на сушу. Пострадавших нет»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова