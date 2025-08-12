Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ушел из жизни бывший гендиректор «Уралкалия»

На 59-м году жизни скончался бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. Информацию об этом «Ъ-Прикамье» подтвердили в компании.

Дмитрий Осипов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Осипов занимал должность генерального директора ПАО «Уралкалий» в 2013 – 2020 годах. Позже работал генеральным директором «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Являлся депутатом заксобрания Пермского края.

По данным «Ъ-Прикамье», господин Осипов долго боролся с раком.