В Медногорске отдел образования возглавила педагог с 37-летним стажем

Елена Мелихова назначена временно исполняющей обязанности начальника отдела образования администрации Медногорска. Об этом сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Елена Мелихова имеет высшее образование. Она окончила Орский государственный педагогический институт имени Шевченко и 37 лет проработала в системе образования.

С 1988 по 2003 год Елена Мелихова трудилась учителем начальных классов и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе №5. С 2003 года она работала специалистом отдела образования.

Георгий Портнов