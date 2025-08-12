По делу о незаконной миграции задержан житель Ярославля

Сотрудники областного управления ФСБ России по подозрению в организации канала незаконной миграции задержали жителя Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, организовал незаконное пребывание иностранных граждан с истекшими сроками виз на территории РФ путем предоставления им мест проживания и работы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Сотрудники ведомства собирают доказательства по делу и выясняют, кто еще причастен к совершению преступления.

Алла Чижова