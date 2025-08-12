Работа аттракционов в Ижевске ограничена на время действия режима «Опасное небо»

Аттракционы в столице Удмуртии временно закрыты в связи с объявлением режима «Опасное небо», сообщает пресс-служба АО «Парки Ижевска». Рейс теплохода на Ижевском пруду на 12:00 был отменен.

Напомним, о введении режима «Опасное небо» в республике глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в районе 12:00 местного времени. Системы ПВО находятся в боевой готовности. В аэропорту Ижевск введен режим «Ковер», в зонах «повышенного риска» запускаются сирены. Движение общественного транспорта в Ижевске остановлено на время действия режима.