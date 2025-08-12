Иран продолжит консультации с МАГАТЭ по ядерной программе

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что власти договорились продолжить консультации с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Решение было принято по итогу визита в Тегеран заместителя главы агентства Массимо Апаро.

«Решено продолжать консультации с учетом тем, обсужденных на встрече»,— сообщил Казем Гарибабади, его слова приводит SNN.ir. По его словам, на встрече с Массимо Апаро иранская сторона раскритиковала МАГАТЭ за неисполнение своих обязательств во время атаки Израиля и США на Иран.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран разрешил МАГАТЭ проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов только в мирных целях. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках Соглашения по иранской ядерной программе, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. С того же времени оказались ограниченны и инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана. В июне 2025 года Иран временно прекратил сотрудничество с МАГАТЭ.

Лусине Баласян