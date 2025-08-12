Ставропольские виноградари получили 114 млн рублей господдержки

В Ставропольском крае 19 виноградарей получили субсидии в размере 114,7 млн руб. на развитие своих хозяйств. Среди получателей господдержки — 12 крестьянских хозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

По информации вдомства, заявки на получение средств подали 25 предпринимателей региона. В 2025 году сумму выплат увеличили на 11% — до 175,4 млн руб. Остальные средства выделят по итогам ноябрьского конкурса.

«Денежные средства направляют на уход за молодыми насаждениями, приобретение посадочного материала и развитие виноградников. В 2025 году регион занимает четвертое место по общей площади виноградников в России — почти 5 тыс. га»,— подчеркнули в ведомстве.

Валентина Любашенко