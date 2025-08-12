В Саратове СК возбудил дело о получении взятки в отношении сотрудника полиции

В Саратове следствие возбудило в отношении одного из руководителей ДПС ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, с января по июль этого года фигурант лично получил от подчиненного сотрудника 250 тыс. руб. взятки. Взамен он предоставлял тому дополнительные отгулы и закрывал глаза на низкие показатели его работы, игнорируя принятие мер дисциплинарного воздействия.

Противоправные действия выявили сотрудники региональных УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов