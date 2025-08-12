СУ СКР по Саратовской области подверглось структурным изменениям

В СУ СКР по Саратовской области произошла реформа структуры. В рамках организационных изменений упразднили отдел по расследованию особо важных дел. На его базе созданы первый и второй отделы по расследованию особо важных дел.

Первый отдел возглавил Александр Асылгараев. Ранее он был руководителем отдела по расследованию особо важных дел. Начальником второго отдела стал Алексей Супрун. Прежде он руководил следственным отделом по Заводскому району г. Саратова. Сейчас обязанности руководителя этого отдела исполняет Саду Рашидов.

Должность замруководителя первого отдела занял Евгений Русяйкин, замруководителя второго отдела — Александр Марков. Первый отдел включает в себя два отделения. Вторым из них является отделение по расследованию преступлений прошлых лет. Его возглавляет Антон Крамаров.

Павел Фролов