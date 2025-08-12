Число челябинских инвесторов на Мосбирже выросло на 15 тыс. человек за месяц

В Челябинской области в июле количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 982 тыс. человек (+14,9 тыс. за месяц). Из них в середине лета на рынках акций и облигаций совершали сделки 100,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

По числу физических лиц, имеющих брокерские счета на платформе, регион занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Республики Башкортостан, Ростовской области и Республики Татарстан. Счета на Мосбирже есть у 37,8 млн россиян, они открыли 70,9 млн счетов.

Виталина Ярховска