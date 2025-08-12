Боб Хартли приедет в Ярославль 13 августа

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли 13 августа должен приехать в Ярославль. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Боб Хартли (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В настоящее время команда готовится к новому сезону. С ней работают помощники Хартли — Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Георгий Кошель, Дмитрий Красоткин.

Ранее СМИ сообщали, что новый наставник уже позвонил игрокам «Локомотива» и провел предварительные разговоры. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Боб Хартли намерен привести команду ко второй победе в Кубке Гагарина.

«Мне дают команду, которая только что стала лучшей в КХЛ. Задача, которую я поставил перед собой — вновь стать лучшим с командой-чемпионом»,— говорил Хартли.

Напомним, что 5 августа «Локомотив» начал подготовку к новому сезону с медосмотра. До 19 августа команда в Ярославле проводит тренировочные сборы, а на 18 августа назначен матч против нижегородского «Торпедо». 20-24 августа «железнодорожники» выступят на Кубке Блинова в Омске.

Вторая часть тренировочных сборов в Ярославле запланирована с 25 августа по 4 сентября. 31 августа ярославцы сыграют с череповецкой «Северсталью».

Алла Чижова