Встрече подбирают место

Американские власти частично закроют небо над Аляской в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. 15 августа из-за «перемещения VIP-персоны полеты судов над Анкориджем ограничат в радиусе 50 км», сообщает Федеральное управления гражданской авиации США. Прежде местное издание Alyaska Landmine писало, что переговоры лидеров РФ и Америки могут пройти в Гирдвуде. Это бывший городок золотодобытчиков на юге муниципалитета Анкоридж, а сейчас живописный горнолыжный курорт. Как сообщается, встреча лидеров может пройти в четырехзвездном отеле Alyeska Resort, который находится в 40 минутах от международного аэропорта Ted Stevens Anchorage в живописной долине с горными вершинами и видами на океан рядом с национальным заповедником Чугач.

Судя по сайту гостиницы Alyeska Resort, в период с 13-го по 16-е августа бронирование там недоступно. Впрочем, по словам ее администратора, несколько номеров все же еще свободны: «У нас очень мало мест, почти всё занято. Во всех тех комнатах, что еще остались, будут кровати размера king-size. Например, у нас есть фирменный люкс с таким же спальным местом. Это будет стоить $1219 до вычета налогов и курортного сбора. Или люкс клубного уровня Black Diamond King, который будет стоить $969. Еще у нас свободен вариант представительского класса с гостиной и отдельной зоной для отдыха. Он обойдется в $1559. Я не знаю, какой была стоимость на прошлой неделе, но у нас динамическое ценообразование. Так что прайс варьируется в зависимости от загруженности и наличия свободных номеров. Август для нас — самый загруженный месяц, как сентябрь. Сейчас еще самый разгар сезона, и в отеле происходит много разных событий, в том числе свадьбы. И групповых туристов сейчас очень много. Так что да, напряженное время».

В преддверии саммита цены на размещение в штате выросли вдвое. Белый дом и Кремль точное место встречи еще не называли. Губернатор Аляски Майкл Данливи ранее допустил, что переговоры могут пройти на одной из военных баз. А издание The New York Times сообщало, что в крупнейшем городе штата — Анкоридже — арендовали жилье сотрудники Секретной службы США. Кроме того, в 2021-м в местном отеле уже проходили переговоры на высоком уровне: тогда представители администрации Джо Байдена встречались с китайскими коллегами. Впрочем, как заявила мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс, никакой информации о переговорах Путина и Трампа у нее нет. Но, по ее словам, принимать мировых лидеров для Аляски обычное дело.

Как штат готовится к саммиту? И что о встрече думают местные жители? “Ъ FM” обсудил это с бывшим вице-губернатором штата Лореном Леманом: «Я надеюсь, что она приведет к реальным шагам на пути к миру и мы сможем закончить эту войну, остановить убийства и помочь как России, так и Украине воссоединиться и построить узы дружбы вместо войны. Это моя надежда. Мои ожидания гораздо скромнее, потому что я смотрю на человеческую природу, и мы как люди несовершенны, нами движет гордость или зависть, и тогда становится труднее урегулировать разногласия. И все же я надеюсь, что это огромный шаг к миру. Многие из местных русскоговорящих жителей — мои друзья. Они замечательные люди. Вот вчера видел двух из них, выходцев из Украины, и они оба выразили надежду, что это приведет к чему-то очень позитивному. Думаю, именно так чувствует себя большинство людей. Что касается возможных мест встречи, то два из них кажутся наиболее подходящими, особенно сейчас, когда на Аляске много туристов, ведь сезон. Это, скорее всего, одна из наших военных баз, потому что они уже охраняются, и уровень безопасности можно повысить. Есть и другие места, которые упоминаются как возможные, например, Колд-Бей, где есть потрясающий аэропорт, но нет инфраструктуры, чтобы охранять всех участников или наблюдателей саммита.

Думаю, самым логичным выбором был бы Анкоридж».

По словам опрошенных “Ъ FM” бывших российских послов и дипломатов, обычно подготовка к подобным мероприятиям занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Кроме того, на место заранее приезжают представители стран-участниц, которые совместно составляют программу для первых лиц. Однако, по данным CNN, за четыре дня до саммита на Аляске, остаются нерешенными в том числе логистические и геополитические вопросы. Как отмечает телеканал, американские чиновники сейчас торопятся согласовать все детали переговоров. Но спешка может обернуться катастрофой, указал бывший заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью Ричард Стенгел в эфире MSNBC: «Очевидно, что встреча не подготовлена, а до нее осталось всего четыре дня. При этом обычно на планирование таких саммитов уходят недели, когда в том числе и президент перебирает в уме все возможные сценарии развития событий.

Но Трампу, очевидно, нравится все делать спонтанно. А на переговорах может произойти что угодно.

В 2006-м я провел три часа на интервью с Владимиром Путиным. Он может в течение 90 минут рассказывать об истории Русской православной церкви или Украины и просто заболтать Трампа. И это будет довольно просто сделать, если у того не будет плана. Сами посудите, мы до сих пор не знаем, где состоится встреча, кто будет на ней присутствовать. Это путь к потенциальной катастрофе. Я знаю, президент Трамп считает, что он может отбивать чечетку на своей дороге к победе, но таким уровнем подготовки он уже обеспечил победу Москве. Так, президент Обама избегал подобного, потому что не хотел показывать, что между американским президентом и президентом России существует своего рода дипломатическая эквивалентность. Дональд Трамп расценивает это как своего рода бой в тяжелом весе, за которым следит весь мир. Он повышает статус Владимира Путина, проводя встречу один на один на территории США».

Тем временем глава Минобороны США Пит Хегсет в интервью Fox News допустил, что может принять участие в саммите Путина и Трампа. Параллельно в местных соцсетях появляются сообщения о возможных акциях протеста в Анкоридже за день до саммита и непосредственно в день встречи. Первая может пройти под лозунгом «Аляска с Украиной», а вторая — против Дональда Трампа и его «крайне правой повестки в интересах миллиардеров».

Екатерина Вихарева