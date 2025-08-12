Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самолет Домодедово—Ижевск ушел на запасной аэродром в Перми из-за режима «Ковер»

Самолет, следующий по направлению Домодедово—Ижевск, совершил посадку на запасном аэродроме в Перми из-за введенного в аэропорту столицы Удмуртии режима «Ковер», сообщил в Telegram генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии введен режим «Опасное небо» из-за фиксации на территории республики беспилотника. Системы ПВО находятся в боевой готовности. О введении в аэропорту Ижевска ограничений на использование воздушного пространства сообщили в местной авиакомпании в районе 11:00 местного времени.