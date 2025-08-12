Полиция задержала нижегородца за серию автомобильных краж

Полиция задержала в Нижнем Новгороде 41-летнего рецидивиста по подозрению в серии краж из автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, фигурант открыл пять машин с помощью электронного прибора и взлома замка, один автомобиль оказался незапертым. Он похитил два ноутбука, гаджеты, документы, косметику и 20 бутылок алкоголя. Ущерб оценен в 250 тыс. руб., часть украденного похититель сдал в ломбарды.

После задержания выяснилось, что нижегородец находился в федеральном розыске. Он арестован.

Владимир Зубарев