До 16 лет колонии получили жители Красноярского края за аферы с маткапиталом

Суд вынес приговор семи жителям Канска и Красноярска по делу о махинациях с материнским капиталом на 30 млн руб. Подсудимых признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), отмывании (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Им назначили от пяти лет и девяти месяцев условно до 16 лет колонии строгого режима, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, преступную группу в 2014 году организовал житель Канска, который привлек шесть своих знакомых. На протяжении трех лет аферисты находили владельцев сертификатов на маткапитал и предлагали им юридическое сопровождении при покупке жилья. После этого от имени клиентов злоумышленники заключали договоры целевых займов на покупку жилья, куда подставляли счета подконтрольных им фирм.

Чтобы обналичить сертификат, мошенники покупали недвижимость по завышенной цене и составляли документы с недостоверными данными, которые передавали в Пенсионный фонд и УСЗН. После этого средства маткапитала перечисляли в кредитную организацию.

Кроме того, организатор преступной схемы заключал с держателями маткапитала договоры купли-продажи квартир под предлогом «обеспечения гарантий». Таким образом семь семей остались без жилья. Всего от действий преступников пострадали 67 семей.

Часть нелегального дохода в размере 3,6 млн руб. сообщники пытались легализовать через покупку недвижимости.

Александра Стрелкова